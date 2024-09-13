Продажи новостроек в Краснодаре сократились на 65%

В Краснодаре объем сделок на первичном рынке недвижимости в августе сократился на 65% в сравнении с июнем и это серьезное падение, рассказал «Ъ-Кубань» вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». По его мнению, количество сделок с целью инвестирования сокращается в связи с измененными условиями по ипотеке.

«Спекулятивные стратегии с недвижимостью сегодня прогнозируются сложно, и инвесторы вкладываются в другие инструменты. Все-таки субсидированная ипотека являлась драйвером всего рынка и ключом к доступной недвижимости. Для сравнения, в июне на первичном рынке в Краснодаре было продано 3772 квартиры, в августе только 1265 штук»,— говорит Владимир Кравченко.

Среди работающих сегодня инструментов по поддержке спроса эксперт выделяет программу семейной ипотеки и различные варианты рассрочек от застройщика.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», наиболее востребованным видом жилья для покупки в Краснодаре остаются однокомнатные квартиры. Аналитики федерального девелопера «Неометрия» рассказали, что на «однушки» приходится почти половина покупок жилья в столице Кубани, на долю двухкомнатных квартир с начала года пришлось 28% покупок, трехкомнатных — 8%, а каждый шестой покупатель приобретает студии в новостройках. Эксперты также отметили, что основная масса покупателей жилья в Краснодаре, порядка 70%, жители Кубани.

Оксана Горячева