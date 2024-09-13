Объем онлайн-покупок вырос на Кубани в 2,5 раза

В Краснодарском крае за три года объем покупок онлайн вырос в 2,5 раза. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Романа Куринного, за первое полугодие 2024 года жители региона сделали в интернете заказы на 192 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава департамента отметил, что доля интернет-торговли от общего объема розничных продаж на Кубани составляет 15%. Больше всего жители региона заказывают онлайн мебели и товаров для дома — 16% от всех покупок. Чуть меньше заказов (15,4%) приходится на одежду и обувь, 14,2% — на цифровую и бытовую технику, 12,3% — на продукты питания и 7,1% — на товары для красоты и здоровья. Господин Куринный отметил, что в этом году начал расти спрос на автоаксессуары, инструменты, цифровые и детские товары.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), по объемам онлайн-покупок Кубань занимает четвертое место в России. Регион обгоняют только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Татьяна Ручкина