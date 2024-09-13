Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отменил приватизацию акций адыгейского АО «Центр-Отель» на 54 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Адыгеи по делу о незаконной приватизации акций акционерного общества «Центр-Отель» по цене 54 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство просило признать недействительным договор о передаче в собственность коммерческой организации 7,95 млн акций АО «Центр-Отель», принадлежащих Адыгее. Однако Арбитражный суд республики и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении иска.

Как отметили в кассационном суде, нижестоящие судебные инстанции не взяли во внимание, что Комитет Адыгеи по имущественным отношениям провел отчуждение акций с нарушением закона. Уточняется, что был выбран неверный способ приватизации, который ограничил число потенциальных участников сделки.

Дело по иску прокурора возвращено на новое рассмотрение в Арбитражный суд республики.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Центр-Отель» зарегистрировано в Майкопе в 2010 году. Гендиректором является Михаил Остапенко. Компания занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. За прошлый год убытки предприятия составили 40 млн руб.

Татьяна Ручкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...