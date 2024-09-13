Суд отменил приватизацию акций адыгейского АО «Центр-Отель» на 54 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Адыгеи по делу о незаконной приватизации акций акционерного общества «Центр-Отель» по цене 54 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство просило признать недействительным договор о передаче в собственность коммерческой организации 7,95 млн акций АО «Центр-Отель», принадлежащих Адыгее. Однако Арбитражный суд республики и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении иска.

Как отметили в кассационном суде, нижестоящие судебные инстанции не взяли во внимание, что Комитет Адыгеи по имущественным отношениям провел отчуждение акций с нарушением закона. Уточняется, что был выбран неверный способ приватизации, который ограничил число потенциальных участников сделки.

Дело по иску прокурора возвращено на новое рассмотрение в Арбитражный суд республики.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Центр-Отель» зарегистрировано в Майкопе в 2010 году. Гендиректором является Михаил Остапенко. Компания занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. За прошлый год убытки предприятия составили 40 млн руб.

Татьяна Ручкина