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В Севастополе похоронили погибшего во время спецоперации рядового

Рядового Александра Гнилицкого, погибшего на СВО, похоронили в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Александр Гнилицкий родился и вырос на Донбассе, в Дзержинске. После окончания школы переехал в Московскую область, где работал строителем. По словам главы Севастополя, погибший был патриотом России и всегда хотел жить в Севастополе.

После начала СВО мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения спецоперации. Александр Гнилицкий погиб при выполнении боевой задачи на Купянском направлении.

Алина Зорина

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