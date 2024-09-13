Главные события юга России. Коротко

Депутатом Госдумы РФ от Ростовской области избрана Виктория Абрамченко. В Ростовской области завершились дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Южному одномандатному избирательному округу № 152. По итогам голосования победу одержала бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, выдвинутая партией «Единая Россия».

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В ходе муниципальных выборов на Дону большинство мандатов получили единороссы. В Ростовской области с 6 по 8 сентября прошли выборы в органы местного самоуправления. В рамках выборной трехдневки был избран новый депутатский состав трех городских дум, а также депутаты в девяти муниципалитетах Дона. Всего было распределено 87 мандатов, из них 61 мандат получили представители партии «Единая Россия».

Донские депутаты предложат Госдуме перечислять регионам часть доходов с акциза на табак. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области подготовили обращение в Госдуму с предложением перераспределять часть доходов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты регионов. В настоящее время все налоговые доходы от акцизов на табак поступают в федеральный бюджет.

На Дону выделят более 4 млрд руб. на расселение аварийного фонда. Общий объём финансирования, предназначенный на расселение аварийного фонда Ростовской области в 2024 году, составит 4,18 млрд руб. Всего в 2024 году расселению подлежат 3 тыс. человек, проживающих на площади 56 тыс. кв. м.

На Дону доходы населения выросли на 8,5% за полгода. С января по июнь 2024 года доходы жителей Ростовской области в сумме составили 1,13 трлн руб. С учетом инфляции реальные доходы населения региона увеличились на 8,5% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

В Ростовской области индекс промпроизводства вырос на 12%. С января по июль 2024 года индекс промышленного производства в Ростовской области увеличился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидирующие позиции занял машиностроительный комплекс.

На Дону предложено ввести кредитные каникулы для пострадавших от непогоды аграриев. Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании коллегии Минсельхоза России предложил ввести кредитные каникулы до конца 2025 года для аграриев, пострадавших от непогоды. Из-за весенних заморозков и почвенной засухи пострадало более тысячи хозяйств, убытки превысили 4 млрд руб.

На Ставрополье производство муки увеличено почти на 18%. С января по июль 2024 года в Ставропольском крае было произведено 222 тыс. т муки. Это на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рост производства связан с повышенным спросом на ставропольскую муку на внутреннем рынке, увеличением производственных мощностей предприятий перерабатывающей отрасли, а также активным развитием экспорта.

В Кисловодске отметят День города патриотической программой в поддержку СВО. Власти Кисловодска приняли решение отказаться от масштабной праздничной программы в честь Дня города. Вместо этого состоятся патриотические мероприятия в поддержку российских военнослужащих.

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Прокурор попросил освободить от наказания обвиняемых по делу о пожаре за Театральным спуском. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приступил к прениям по делу о крупном пожаре в районе Театрального спуска, произошедшем в 2017 году. Гособвинитель попросил освободить обвиняемых от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Экс-начальника полиции Миллеровского района судят за покушение на мошенничество. По версии следствия, Олег Пятицкий пообещал некоему гражданину повлиять на ход следствия и судебное решение по уголовному делу его сына. За обещанные услуги полицейский получил 3 млн рублей, вскоре после этого он был задержан.

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На Дону возбуждено дело за попытку передачи крупной взятки сотруднику ФСБ. В Ростове-на-Дону сотрудник ПАО «Лукойл» Дмитрий Горохов задержан при передаче сотруднику регионального управления ФСБ 10 млн руб. По версии следствия, он действовал в интересах руководителей подшипникового завода ООО «10-ГПЗ», которые хотели добиться прекращения проверки предприятия правоохранителями. Дмитрий Горохов арестован, следователи устанавливают инициатора передачи взятки.