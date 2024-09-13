«Кубань Кредит» увеличил корпоративный кредитный портфель на Ставрополье до 3,2 млрд рублей

С момента открытия в краевом центре первого дополнительного офиса в ноябре 2022 года Банк «Кубань Кредит» нарастил корпоративный кредитный портфель на Ставрополье до 3,2 млрд рублей.

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С первого дня присутствия в регионе банк сосредоточился на агропромышленном комплексе, доля которого в общем портфеле составляет почти 80%. Банк активно поддерживает малый и средний бизнес, содействуя обновлению техники и инвестициям в новые проекты. Также наблюдается рост сотрудничества с компаниями оптово-розничной торговли и перерабатывающей отрасли.

— С начала 2024 года розничный кредитный портфель вырос почти в три раза, а депозитный — почти в четыре раза,— сообщил руководитель Ставропольской дирекции Банка «Кубань Кредит» Дмитрий Лисицын.— Мы стремились максимально быстро войти в рынок. Достигнутые результаты стали возможны благодаря нашей сплоченной команде и поддержке руководства и экспертов Головного офиса. За два года мы доказали местному бизнес-сообществу, населению и властям, что пришли в Ставропольский край всерьез и надолго.

Банк «Кубань Кредит» активно участвует в общественной жизни региона, являясь партнером и спонсором городских и краевых выставок и форумов, таких как «PRO Яблоко», «День поля», «Предприниматель года» и других. Это помогает крупнейшему региональному банку СКФО выстраивать плодотворные взаимовыгодные партнерские отношения.

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