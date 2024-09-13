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В Краснодаре устраняют аварию на теплосетях, затронувшую 22 дома и детский сад

В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара устраняют аварию на сетях горячего водоснабжения. Об этом сообщает городской МЦУ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прорыв на трубопроводе ООО «Краснодартеплоэнерго» произошел 11 сентября. В результате аварии без горячей воды остались 22 многоквартирных дома и один детский сад.

Специалисты обнаружили, что место утечки находится под торговыми павильонами, что осложнило доступ к поврежденной трубе. Сейчас сотрудники муниципального контроля проводят демонтаж торговых точек для оперативного устранения аварии.

Нурий Бзасежев

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