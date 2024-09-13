В Краснодаре устраняют аварию на теплосетях, затронувшую 22 дома и детский сад

В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара устраняют аварию на сетях горячего водоснабжения. Об этом сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прорыв на трубопроводе ООО «Краснодартеплоэнерго» произошел 11 сентября. В результате аварии без горячей воды остались 22 многоквартирных дома и один детский сад.

Специалисты обнаружили, что место утечки находится под торговыми павильонами, что осложнило доступ к поврежденной трубе. Сейчас сотрудники муниципального контроля проводят демонтаж торговых точек для оперативного устранения аварии.

Нурий Бзасежев