В Краснодаре устраняют аварию на теплосетях, затронувшую 22 дома и детский сад
В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара устраняют аварию на сетях горячего водоснабжения. Об этом сообщает городской МЦУ.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Прорыв на трубопроводе ООО «Краснодартеплоэнерго» произошел 11 сентября. В результате аварии без горячей воды остались 22 многоквартирных дома и один детский сад.
Специалисты обнаружили, что место утечки находится под торговыми павильонами, что осложнило доступ к поврежденной трубе. Сейчас сотрудники муниципального контроля проводят демонтаж торговых точек для оперативного устранения аварии.