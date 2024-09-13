Из Ростова в Мариуполь могут запустить рейсы скоростных «Валдаев»

Суда на подводных крыльях «Валдай» могут запустить из Ростова в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона со ссылкой на министра транспорта Виталия Кушнарёва.

По словам господина Кушнарева, как только восстановится мирная жизнь, будет запущен маршрут из Ростова в Мариуполь как одно из туристических направлений. В дальнейшем он может стать альтернативой автомобильному и железнодорожному сообщениям между регионами.

Ева Китаева