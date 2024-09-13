Задержан подозреваемый в нападении на сожительницу во дворе дома в Краснодаре

Полиция задержала жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в избиении женщины во дворе жилого дома в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел во дворе дома на ул. Красных Партизан. По информации ведомства, в ходе конфликта в магазине приезжий применил физическую силу к своей сожительнице, а затем напал на женщину, которая попыталась за нее заступиться. Для оценки нанесенного вреда назначена судебно-медицинская экспертиза.

Злоумышленник был задержан благодаря оперативным мероприятиям и записям с камер видеонаблюдения. Как уточнили в полиции, подозреваемый ранее был судим и находился в федеральном розыске за тяжкое преступление.

Нурий Бзасежв