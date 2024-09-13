В Краснодаре на маршрут №10 вышли семь новых электроавтобусов

На маршрут №10 «Комсомольский микрорайон — поселок 1-е отделение учхоза "Кубань"» вышли семь новых электробусов модели Е321 производства «Белкоммунмаш». Новый транспорт проверили специалисты, а глава Краснодара Евгений Наумов осмотрел машины перед выпуском на линию, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре теперь есть 23 электроавтобуса. Для них закупили четыре станции подзарядки. Как отметил Евгений Наумов, чтобы пополнить запас аккумулятора, транспорту необходимо около шести часов. Этого будет достаточно, чтобы проехать 220 км с полной загрузкой. Экологичный общественный транспорт доставили в краевую столицу по муниципальной программе развития транспорта благодаря региональной поддержке.

Директор КТТУ Александр Грачев отметил, что протяженность маршрута между восточной и западной частями города составляет около 51 км. Новые зарядные станции способны заряжать одновременно два электроавтобуса.

Отличительными чертами нового транспорта являются экологичность и экономичность. Новые машины низкопольные, а значит, будут удобны для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками. В электроавтобусе 31 посадочное место, также есть кондиционеры, светодиодные маршрутные указатели и информация бегущей строкой.

Алина Зорина