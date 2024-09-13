Наедине с красотой: топ нерастиражированных мест для путешествий по югу страны

С приходом календарной осени лето в Краснодарском крае и Адыгее не заканчивается. Теплая погода позволяет выбираться к водоемам и ходить в горы практически до конца октября, а отсутствие большого количества отдыхающих дает возможность передвигаться по краю без пробок. В это время можно не только посетить популярные туристические маршруты, но и познакомиться с новыми для себя местами. Вместе с мобильным оператором Т2 изучили карту южных регионов и нашли интересные локации для отдыха, которые расположены вдали от туристических центров, но заслуживают не меньше внимания путешественников.

Фото: пресс-служба Т2

Курорты Краснодарского края и Адыгеи у всех на слуху. Без преувеличения, каждый житель страны знает Сочи, Геленджик и Анапу. Более подкованные слышали о Кабардинке, Каменномостском и Должанской. Но в южных регионах есть и достопримечательности, о которых мало осведомлены даже местные жители. Они расположены недалеко от малых населенных пунктов, где живут не более 500 человек. Уединенность и нетронутая природа придает им особое очарование, способное конкурировать даже с растиражированным локациям. Вместе с мобильным оператором Т2 изучили эти места и выбрали самые интересные из них.

Проблем со связью и навигацией у путешественников не будет: во всех малых населенных пунктах есть высокоскоростной интернет Т2. Услуги мобильной связи появились в поселениях в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с компанией «Ростелеком». Компания T2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для ее строительства.

«Русские Баунти» под Приморско-Ахтарском

Фото: пресс-служба Т2

Так местные жители называют Ясенную косу. Протяженность намывного песчаного пляжа, расположенного около поселка Морозовский, составляет 14 км. Так как коса является особо охраняемой природной территорией регионального значения, здесь нет инфраструктуры — только песок и неглубокое море, за что это место любят отдыхающие с детьми.

Ясенная коса — рай для любителей уединенного отдыха. Путешественники ценят это место за чистоту воды и прибрежной зоны, а также возможность побыть вдали от туристической суеты.

Чтобы добраться до косы, необходимо ехать на северо-восток около получаса от Приморско-Ахтарска. Пляжная зона располагается у хутора Морозовский, где можно оставить автомобиль и пройти до пляжа пешком. Так как коса — охраняемая территория, проезд сюда на машине запрещен.

Дольменный город в Адыгее

Фото: пресс-служба Т2

Недалеко от поселка Усть-Сахрай находится целый город «каменных столов», как дословно переводится слово «дольмен». Всего на территории Адыгеи насчитывается около двух тысяч каменных сооружений подобного рода, которые были возведены в IV–II веках до нашей эры. Их назначение доподлинно неизвестно: археологи предполагают, что мегалиты могли служить как в качестве гробниц, так и быть храмами.

Этот дольменный город когда-то занимал площадь в один квадратный километр и состоял из 100 сооружений различного типа: классические плиточные, каменные ящики, портальные и портально-коридорные, а также двухкамерные гробницы. Сейчас здесь можно осмотреть остатки 10 мегалитов различной степени сохранности.

Достопримечательность находится на территории поселка Усть-Сахрай в 15 минутах езды от станицы Даховской. Чтобы посмотреть на сохранившиеся части сооружений, нужно ввести в навигаторе координаты Дольменного города. Сами мегалиты находятся в лесу, и добраться до них можно пешком. Автомобиль советуем оставить на удобной парковке, расположенной прямо у подножия комплекса.

Уголок Греции под Крымском

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Т2 Фото: пресс-служба Т2

В Крымском районе располагается живописное озеро, окруженное лесистыми холмами. Официально водоем называется Новокрымским водохранилищем, однако, есть у него и другое наименование — Греческое. Причина в том, что хутор, а вместе с ним и озеро, до Второй мировой войны назывались Греческими, так и прижились оба названия.

В теплый сезон это место отлично подойдет для семейного и корпоративного отдыха. На берегу водоема оборудован песчаный пляж с удобным заходом в воду, расположены беседки с мангалом, небольшое кафе. Активные туристы могут поиграть в волейбол, покататься по озеру на катамаранах, лодках и сапбордах. Подходит место и для отдыха с детьми: недалеко от пляжа располагается детская площадка с горками и качелями.

Оценят локацию и рыбаки: здесь можно поймать окуня, судака, сазана и толстолобика. Только отметим, что за уловом можно отправляться в строго отведенное время и с разрешения администрации зоны отдыха.

Греческое озеро расположено недалеко от хутора Новокрымский Крымского района. Дорога от главного города муниципального образования до водоема на автомобиле займет около получаса, также сюда можно добраться на общественном транспорте. Проход на территорию платный. Стоимость посещения водохранилища стартует от 200 рублей за человека и 700 рублей за машину.

Лотосы в Штанах

Фото: пресс-служба Т2

Многие знают об озере лотосов, расположенном в поселке Белозерный, но это не единственное место вблизи Краснодара, где растет цветок Будды. Полюбоваться на растения также можно в хуторе Свободном Северского района. Более 10 лет назад местный житель Николай Денисов высадил в пруду Штаны, который примыкает к населенному пункту с восточной стороны, дальневосточные лотосы. В итоге цветы успешно прижились и разрослись на треть левой «штанины».

Пруд также оборудован и для отдыха. Пляж расчищен от камыша, на воду спущены мосты на понтонах. Гости могут арендовать беседку, чтобы комфортно провести время на берегу, а также лодку для водной прогулки. Кроме того, отдыхающие любят кататься здесь на сапбордах.

Маршрут до пруда Штаны прост: место находится в 20 минутах от станицы Северской. Для гостей здесь оборудована удобная парковка. Не сбиться с пути путешественникам поможет быстрый мобильный интернет T2, который появился здесь, как и в остальных локациях нашего гида, в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства в малых населенных пунктах.

https://krasnodar.t2.ru