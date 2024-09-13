На Кубани в бархатный сезон загрузка объектов размещения составит около 79%

Власти Краснодарского края рассчитывают, что в бархатный сезон средняя загрузка средств размещения основных курортов достигнет около 79% в сентябре и 60% в октябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаила Зарицкого, на курортах Кубани фиксируется уверенный спрос на осень. По сравнению с прошлым годом рост бронирования объектов размещения составляет 3-5%. «Мест достаточно, но загрузка у всех разная», – отметил чиновник.

На Кубани в бархатный сезон самыми востребованными курортами среди отдыхающих являются Сочи, Анапа и Геленджик.

Анастасия Казуков