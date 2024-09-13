В горах Сочи закрыли туристические маршруты из-за непогоды

В связи с ухудшением погодной ситуации на Красной Поляне и Розе Хутор приостановили работу большинство туристических маршрутов. Об этом сообщают пресс-службы курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На Красной Поляне закрыли тропы Крокус, Фиалка, Явор, Путь тритона, Календула. Дорога Нахазо, Пегас и Тропа Чемпионов временно недоступны для посещения.

Также закрыт Парк водопадов, а работа комплекса «Эдельвейс» ограничена только подъемом. В условиях сильного ветра и дождя приостановили работу на качелях, виа-феррате и подвесных мостах.

Родельбан также временно не функционирует. Канатная дорога «Волчья скала» приостановила свою работу, а смотровая площадка на Роза Пик закрыта для посетителей. «Кавказский экспресс» на Розе Хутор и «Заповедный лес» работают только на спуск.

Мария Удовик