На Дону дочери погибшего бойца СВО удалось вернуть дом и участок

Дочь погибшего бойца СВО Мария Кравцова смогла через суд вернуть дом и участок в селе Самарском Ростовской области. Ранее эту территорию занял друг погибшего Ж. И. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты на Дону» со ссылкой на маму девочки Анну Артюхову.

После гибели на СВО Александра его друг Ж.И., используя генеральную доверенность переоформил земельный участок на своих родственников. Дочь погибшего и прямая наследница Мария Кравцова оказалась выселена из родного дома. Однако девушка смогла отстоять свои права в суде.

Решением суда сделки, оформленные по доверенности, признаны ничтожными, аннулированы все действия по разделу участка и по присвоению новых кадастровых номеров. Гражданский процесс закончен, а на Ж.И. заведено уголовное дело о мошенничестве.

Ева Китаева