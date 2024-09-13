Жителя Ставрополья оштрафовали за запуск фейерверка в центре Краснодара

В Краснодаре оштрафовали жителя Ставропольского края, устроившего фейерверк во дворе жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального округа Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце августа турист запустил салюты на территории жилого комплекса «Большой» вблизи многоквартирного дома по ул. Красная, 176. Со слов приезжего, фейерверком он решил поздравить свою знакомую.

Проснувшиеся от громких звуков жильцы домов вызвали полицию. За нарушение общественного порядка злоумышленника оштрафовали.

В конце августа в этом же ЖК произошел подобный случай. Один из запускавших салюты представился оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела полиции Прикубанского округа городского УМВД России и показал удостоверение.

Нурий Бзасежев