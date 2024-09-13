Кубанские ученые разрабатывают новое устройство в лапароскопической хирургии

Ученые Кубанского государственного медуниверситета разрабатывают новое устройство в лапароскопической хирургии. Его планируют применять для ретракции прямой кишки при выполнении робот-ассистированных и лапароскопических операций, сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Исследования проводят в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030». В вузе сообщают, что устройство позволит снизить вероятность осложнений и конверсий, сократить время операций и улучшить результаты операций, а также визуализацию оперируемой зоны.

Руководитель проекта, завкафедрой общей хирургии КубГМУ, д. м. н, заведующий колопроктологическим отделением НИИ — ККБ №1 им. С. В. Очаповского, главный внештатный колопроктолог Минздрава Кубани Вадим Половинкин отметил, что определенное время устройство будут тестировать. Это позволит внести необходимые модификации и усовершенствовать его.

Татьяна Ручкина