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Железнодорожный вокзал «Ростов-Главный» оштрафовали за неработающие кондиционеры

Филиал ОАО «РЖД» ж/д вокзал «Ростов-Главный» оштрафовали на 10 тыс. руб. за неработающие кондиционеры. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В результате проверки соблюдения прав пассажиров, ожидавших отправления поездов дальнего следования на вокзале «Ростов-Главный», было установлено, что температурный режим не соответствует нормам.

Транспортная прокуратура вынесла постановление в отношении ОАО «Российские железные дороги» о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

На данный момент нарушения устранены.

Ева Китаева

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