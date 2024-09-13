В Сочи реализуют 54 инвестиционных проекта на 586 млрд рублей

В инвестиционном портфеле Сочи числится 54 проекта общей стоимостью 586 млрд руб. В их числе 36 инициатив, которые относятся к санаторно-курортной сфере, что составляет две трети от общего числа, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Реализация проектов включает реконструкцию 12 объектов курортной инфраструктуры. Власти рассчитывают, что за счет мероприятий появится 8,3 тыс. рабочих мест.

Ключевым проектом является санаторий «Кристалл», возводимый группой «ЛСР». Здравница будет включать 349 номеров, медицинский центр, бассейн и бювет. Сейчас проект готов на 80%, завершение строительства ожидается до конца 2024 года. Открытие запланировано на 2025 год.

Вторым крупным объектом будет санаторий «Волна». В его состав войдут 286 номеров, новый медицинский и спа-центры площадью более 3 тыс. кв. м, круглогодичные бассейны, а также восстановленный исторический дворцово-парковый ансамбль. В корпусах здравницы уже укреплены стены и продолжаются монолитные работы. Строительство должно быть завершено к 2025 году.

Как отметили в мэрии, оба санатория будут действовать как единый комплекс, предлагая широкий спектр медицинских и оздоровительных услуг. Кроме того, в совокупности здравницы создадут более 500 рабочих мест.

Ожидается, что к 2030 году туристический поток в Сочи вырастет до 10 млн человек, что связано с активным развитием инфраструктуры и реализацией крупных инвестиционных проектов. В ближайшие годы планируется строительство еще 25 тыс. гостиничных номеров, а также создание 24 тыс. рабочих мест.

Нурий Бзасежев