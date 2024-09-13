Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скоростная автотрасса Джубга — Сочи будет платной

Проезд по скоростной трассе Джубга-Сочи будет платным из-за применения при строительстве средств Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на главу компании «Автодор» Вячеслава Петушкнко.

Фото: «Ъ-Юг»

Фото: «Ъ-Юг»

Сейчас уже разработано предварительное технико-экономическое обоснование трассы Джубга-Сочи, ее эффективность очевидна. Благодаря новой дороге можно будет сократить время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часов.

Также трасса сможет обеспечить прирост ВВП более 2 трлн руб. Стоимость реализации объекта составляет около 1,5 трлн руб. Инвестиции в строительство первого этапа - 74 млрд. руб. Строительство планируется завершить в 2029 году.

По словам Вячеслава Петушкнко, отличительная черта государственной компании — привлечение средств в условиях недостаточного государственного финансирования. На крупнейших объектах используются средства Фонда национального благосостояния, которые необходимо вернуть. Именно поэтому строящиеся дороги «Автодора» платные.

Ева Китаева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...