Скоростная автотрасса Джубга — Сочи будет платной

Проезд по скоростной трассе Джубга-Сочи будет платным из-за применения при строительстве средств Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на главу компании «Автодор» Вячеслава Петушкнко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Сейчас уже разработано предварительное технико-экономическое обоснование трассы Джубга-Сочи, ее эффективность очевидна. Благодаря новой дороге можно будет сократить время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часов.

Также трасса сможет обеспечить прирост ВВП более 2 трлн руб. Стоимость реализации объекта составляет около 1,5 трлн руб. Инвестиции в строительство первого этапа - 74 млрд. руб. Строительство планируется завершить в 2029 году.

По словам Вячеслава Петушкнко, отличительная черта государственной компании — привлечение средств в условиях недостаточного государственного финансирования. На крупнейших объектах используются средства Фонда национального благосостояния, которые необходимо вернуть. Именно поэтому строящиеся дороги «Автодора» платные.

Ева Китаева