Скоростная автотрасса Джубга — Сочи будет платной
Проезд по скоростной трассе Джубга-Сочи будет платным из-за применения при строительстве средств Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на главу компании «Автодор» Вячеслава Петушкнко.
Фото: «Ъ-Юг»
Сейчас уже разработано предварительное технико-экономическое обоснование трассы Джубга-Сочи, ее эффективность очевидна. Благодаря новой дороге можно будет сократить время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часов.
Также трасса сможет обеспечить прирост ВВП более 2 трлн руб. Стоимость реализации объекта составляет около 1,5 трлн руб. Инвестиции в строительство первого этапа - 74 млрд. руб. Строительство планируется завершить в 2029 году.
По словам Вячеслава Петушкнко, отличительная черта государственной компании — привлечение средств в условиях недостаточного государственного финансирования. На крупнейших объектах используются средства Фонда национального благосостояния, которые необходимо вернуть. Именно поэтому строящиеся дороги «Автодора» платные.