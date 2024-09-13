На Кубани объем лимитов кредитных карт снизился на 14%

В Краснодарском крае за август объем кредитных карт снизился на 14%, до 10,2 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество взятых кредитов снизилось на 12%, за прошлый месяц кубанцы всего взяли 78,8 тыс. займов. Средний лимит в регионе упал всего на 1% и составил 129 тыс. руб.

По показателю Кубань обгоняют только три региона. Лидером по объему лимитов кредитных карт является Москва, где за август было взято 168,3 тыс. кредиток (-12%) на 32,4 млрд руб. (-13%). На втором месте — Московская область — 130,8 тыс. кредиток (-10%) на 20,8 млрд руб. (-14%), на третьем — Санкт-Петербург — 90,1 тыс. кредиток (-9%) на 14,3 млрд руб. (-2%).

Всего в России за август банки открыли 2,2 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 288,18 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 15%, общий объем одобренных лимитов — на 11%. При этом средний размер лимита увеличился на 5%, до 131 тыс. руб.

Татьяна Ручкина