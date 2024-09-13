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На Кубани около двух тысяч пожаров совершены людьми в алкогольном опьянении

С начала года в Краснодарском крае произошло уже более 6,8 тыс. пожаров, из них около 2 тыс. были совершены людьми в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В пожарах, случившихся из-за людей в алкогольном опьянении, погибли 131 человек, в том числе семеро детей.

По словам заместителя отдела исполнения административного законодательства Управления краевой Госавтоинспекции ГУ МВД по Краснодарскому краю Дмитрия Бабича, с начала года на Кубани зарегистрировано 248 ДТП, виновники которых были в состоянии опьянения. В результате погибли 77 человек, еще 278 получили ранения.

Ева Китаева

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