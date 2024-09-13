На Дону отмечают 87-летие со дня основания Ростовской области

Сегодня, 13 сентября, отмечается 87 лет со дня основания Ростовской области. В честь праздника в регионе пройдут тематические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Около 80 тыс. школьников и студентов примут участие в тематическом Дне единых действий. В школах и колледжах пройдут литературный творческий вечер «Тихий Дон», фотовыставка «Ростовская область в лицах», мастер-класс «Донская кукла», в ряде образовательных организаций планируется провести спортивные соревнования «Донская семья» для учеников 1-4 классов и их родителей. В казачьих кадетских корпусах в пройдут краеведческие беседы, книжные выставки и флешмобы.

Также в Ростовском областном музее изобразительных искусств будет показана специальные выставки «Город у Тихого Дона» и «Образ реки Дон в произведениях донских художников». На картинах посетители узнают достопримечательности и памятные места Ростова.

Ева Китаева