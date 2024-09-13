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В Адлере насмерть сбили пешехода

Сегодня утром, 13 сентября, в Адлере на улице Мира автомобиль марки «Хендай» сбил молодого мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Об это сообщает пресс-служба УВД города.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В результате удара 27-летний пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи утром столкнулись иномарка и грузовик. Водитель и пассажир легкого авто погибли на месте.

Мария Удовик

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