В Ростовской области в естественную среду выпущено 500 фазанов

В Пролетарском районе, в охотхозяйстве «Утиный остров», в естественную среду обитания выпущено 500 особей фазана. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии области Сергея Красавиа, разведение объектов животного мира и их последующее расселение является значительным вкладом в сохранение биоразнообразия и одним из основных способов увеличения численности охотничьих ресурсов.

На сегодняшний день в дикую природу региона выпущено около 9 тыс. особей животных из 15 тыс., запланированных к выпуску.

Ева Китаева