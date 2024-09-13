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В Ростовской области в естественную среду выпущено 500 фазанов

В Пролетарском районе, в охотхозяйстве «Утиный остров», в естественную среду обитания выпущено 500 особей фазана. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии области Сергея Красавиа, разведение объектов животного мира и их последующее расселение является значительным вкладом в сохранение биоразнообразия и одним из основных способов увеличения численности охотничьих ресурсов.

На сегодняшний день в дикую природу региона выпущено около 9 тыс. особей животных из 15 тыс., запланированных к выпуску.

Ева Китаева

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