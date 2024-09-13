Полиция проверит факт сексуального насилия над женщиной в центре Краснодара
Полиция инициировала проверку по факту сексуального насилия над женщиной в центре Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Видео с непристойным поведением появилось в соцсетях. На кадрах зафиксирован якобы акт сексуального насилия мужчины над жительницей Краснодара. Пользователи пишут, что инцидент произошел на улице Буденного.
Правоохранители устанавливают личности участников и возможных свидетелей произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.