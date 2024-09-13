Главные анонсы 13 сентября

В Москве пройдет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. В тот же день запланирована пресс-конференция главы регулятора Эльвиры Набиуллиной в пресс-центре Банка России. Начало пресс-конференции в 15:00.

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит иск приставов к экс-владельцу промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината Юрию Антипову о взыскании его недвижимого имущества.

В Москве советы директоров Т-банка и Росбанка рассмотрят вопрос о присоединении Росбанка к ТКС-холдингу в качестве филиала Т-банка.

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове рассмотрит жалобу на приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года по обвинению в организации двух убийств и одного покушения.

Суд в Москве рассмотрит по существу уголовное дело в отношении сопредседателя движения «Голос» (признано Минюстом РФ «иностранным агентом») Григория Мельконьянца, обвиняемого в организации работы нежелательной в России НПО.

Хамовнический суд Москвы начнет подготовку по иску певицы Ларисы Долиной об оспаривании сделки по продаже принадлежащей ей квартиры из-за введения ее в заблуждение.

В Самаре Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области. Дмитрий Демешин, победивший на выборах губернатора Хабаровского края, вступит в должность.

Президент США Джо Байден обсудит с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон.

На Украине состоится визит бывшего премьер-министра Франции Габриэля Атталя.

В Нью-Йорке пройдет заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия Украине.

В Будапеште пройдет неформальная встреча министров экономики и финансов стран ЕС.

В США пройдет судебное заседание по делу популярного американского певца Джастина Тимберлейка о пьяном вождении.