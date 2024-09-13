На Кубани за неделю бензин в среднем подорожал на 24 копейки

Средние потребительские цены на бензин в Краснодарском крае за минувшую неделю выросли в среднем на 24 копейки, до 59,67 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным статистики, в регионе средняя цена бензина марки Аи-92 опустилась на 5 копеек и составила 54,10 руб. за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 11 копеек, до 60,13 руб. за литр, АИ-98 подорожал на 15 копеек, до 74, 97 руб. Цена дизельного топлива осталась неизменной — 62,79 руб.

Наталья Решетняк