Глава СКР хочет знать, почему под Энгельсом загрязнена река Волга

Руководитель Московского межрегионального транспортного управления (МСУТ) СКР Павел Выменец доложит председателю федерального ведомства Александру Бастрыкину о ходе проверки загрязнения р. Волги в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Согласно релизу, в местных СМИ и социальных сетях опубликована информация о разливе нефтепродуктов в протоке Сазанки энгельсского берега Волги. Саратовские издания сообщали, что 3 сентября напротив яхт-клуба «Эдельвейс» на территории лодочной стоянки произошел разлив дизельного топлива. В результате инцидента на следующий день владельцы соседних турбаз заметили непривычный запах и загрязнение берега, пляжей и судов. В связи с этим предприниматели написали обращение в Росприроднадзор, однако ведомство не предприняло мер по ликвидации нефтепродуктов из воды.

Новость о случившемся до главы СКР Александра Бастрыкина. Председатель поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Нина Шевченко