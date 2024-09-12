Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР хочет знать, почему под Энгельсом загрязнена река Волга

Руководитель Московского межрегионального транспортного управления (МСУТ) СКР Павел Выменец доложит председателю федерального ведомства Александру Бастрыкину о ходе проверки загрязнения р. Волги в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Согласно релизу, в местных СМИ и социальных сетях опубликована информация о разливе нефтепродуктов в протоке Сазанки энгельсского берега Волги. Саратовские издания сообщали, что 3 сентября напротив яхт-клуба «Эдельвейс» на территории лодочной стоянки произошел разлив дизельного топлива. В результате инцидента на следующий день владельцы соседних турбаз заметили непривычный запах и загрязнение берега, пляжей и судов. В связи с этим предприниматели написали обращение в Росприроднадзор, однако ведомство не предприняло мер по ликвидации нефтепродуктов из воды.

Новость о случившемся до главы СКР Александра Бастрыкина. Председатель поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Нина Шевченко

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...