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Сочинцев-поджигателей осудят за попытку убийства

В Адлерском районе Сочи завершили расследование уголовного дела против двух местных жителей. Их обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел 27 марта 2024 года на территории гаражного кооператива «Голубые Дали». Молодые люди, движимые неприязнью к семье своей знакомой, решили осуществить поджог. Мотивом послужила ссора одного из обвиняемых с другом матери девушки и запретом на общение с последней. Однако вместо планируемого гаража они ошибочно облили горючей жидкостью соседний бокс, в котором проживала другая семья.

Хозяин гаража заметил действия злоумышленников и смог остановить их. Очевидец задержал одного из них до прибытия полиции. Второго фигуранта поймали в тот же день.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, и дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Мария Удовик

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