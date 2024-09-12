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Саратовский суд лишил свободы жителя Пензы, виновного в фатальном ДТП

Саратовский районный суд в п. Дубки вынес приговор жителю Пензы, обвиняемого в нарушении ПДД при управлении автомобиля, которые повлекли по неосторожности смерть двух лиц и причинения тяжкого вреда здоровью (ч.5 ст.264 УК РФ), передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным суда, речь идет о 38-летнем Алексее Пустовалове. Наказание было назначено ему сегодня, 12 сентября.

Суд установил, что вечером 1 февраля текущего года господин Пустовалов ехал на автомобиле FAW j6 по трассе М-4 «Дон» Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей через Гагаринский район Саратовской области. На 711 км осужденный совершил грубое нарушение ПДД, в результате чего выехал на полосу встречного движения перед иномаркой Renault Sandero, водитель которого попытался избежать столкновения и тоже увел автомобиль на встречную полосу. Однако после перестроения в иномарку въехал тягач Sitrak с полуприцепом.

Отмечается, что в результате ДТП погибли два пассажира Renault Sandero. Здоровью водителя был нанесен тяжкий вред.

Во время судебного заседания Алексей Пустовалов своб вину полностью признал. В итоге ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, в течение двух лет ему запрещено управлять транспортными средствами. Законность приговора проверит прокуратура.

Нина Шевченко

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