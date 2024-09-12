В границах Красной Поляны выросла численность серн

Учены зафиксировали рост численности серн в границах курорта Красная Поляна. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 15 особей, всего насчитали 146 парнокопытных, сообщает пресс-служба горного курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Больше всего серн — 67 особей — заметили в Цирке-2. Отмечается, что животные спокойно реагируют на постоянное присутствие здесь людей. Еще 30 серн заметили на вершине Черная пирамида. В течение дня они перемещались в пределах нескольких сотен метров, с восточного склона на западный и обратно, здесь же устраивались и на ночевку. Всего обследовали три горных цирка с 30 августа по 1 сентября.

Взрослых особей насчитали 92, что составляет 63% от общего числа, сеголетков — 27% (39 особей), прошлогодков — 10% (15 особей). Соотношение полов среди взрослых животных приблизительно равное. Подавляющее большинство самок успешно приносит потомство, отмечает старший научный сотрудник Кавказского заповедника Кристина Бибина. Она уточнила, что группировка растет.

Специалисты отмечают, что для дальнейшего роста численности количества особей серны необходимо не только поддерживать стабильную кормовую базу, но и соблюдать правила посещения: не сходить с проложенных троп и не брать с собой в горы собак.

Вячеслав Рыжков