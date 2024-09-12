Более 1,1 тыс. иностранцев лишили гражданства РФ в 2024 году за нарушения закона

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что ведомство лишило гражданства РФ 1117 натурализованных лиц с января по август 2024 года. Решения о лишении гражданств принимались в связи с совершенными мигрантами преступлениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В июле представитель МВД сообщала, что за полгода ведомство лишило гражданства около 1 тыс. бывших иностранцев за совершенные преступления. При этом более половины решений были приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ирина Волк также рассказала, что МВД отправило запрос в военные комиссариаты с требованием предоставить сведения о лицах, получивших российское гражданство, но так и не вставших на учет в военкомате. Это сделано в связи с вступлением в силу федерального закона, подписанного 8 августа, о внесении изменений в ст. 4 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Изменения обязали всех новых граждан РФ становиться на воинский учет, в случае несоблюдения закона натурализованные лица рискуют потерять российское гражданство.

Ранее МВД отметило рост числа иностранных граждан, депортированных из России в январе--июле 2024 года, на 53,2% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. За этот же период на 40% выросло число административных правонарушений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. По данным ведомства, в России сейчас находится около 630 тыс. нелегальных мигрантов, для выдворения которых правительство планирует запустить реестр контролируемых лиц с 2025 года.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Правонарушения ждут перечня».

Никита Черненко