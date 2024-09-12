В Сочи выставили на продажу самую дешевую квартиру со сдачей в 2025 году

Самая доступная квартира со сроком сдачи в 2025 году в Сочи представлена по цене 9,1 млн руб. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на агентство недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В августе 2024 года на первичном рынке Сочи доступно более 2,1 тыс. квартир, которые планируют сдать в следующем году. Наибольшее количество предложений сосредоточено в сегменте однокомнатных квартир — более 1,1 тыс. лотов. Также есть квартиры-студии (532 объекта) и двухкомнатные квартиры (464 варианта). Однако выбор трехкомнатных квартир остается ограниченным — 33 предложения.

Специалисты уточнили, что стоимость «квадрата» в новых проектах варьируется от 328 тыс. до 657 тыс. руб. Самая доступная квартира в Сочи — студия площадью 21,6 кв. м в Хостинском районе курорта. Этот объект расположен на втором этаже и будет сдан во втором квартале 2025 года.

Для тех, кто ищет полноценное жилье, доступна однокомнатная квартира за 12,1 млн руб. площадью 29,6 кв. м в Адлерском районе. В то же время на рынке присутствуют и более высокобюджетные предложения: самый дорогой лот с ожидаемой сдачей в грядущем году оценивается в 107 млн руб. и представляет собой многокомнатную квартиру площадью 267 кв. м в Адлерском районе.

Мария Удовик