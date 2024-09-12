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Абхазец дважды пытался провезти по 760 пачек сигарет в Адлер

На таможне в Адлере задержали 24-летнего мужчину, который дважды пытался незаконно ввезти крупные партии табачной продукции из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

На автомобильном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни сотрудники заметили гражданина Абхазии с чемоданом и большой дорожной сумкой, с которыми он проходил через «зеленый коридор». Во время рентгеновского контроля в его багаже выявили 760 пачек сигарет марки Chapman.

В ходе допроса молодой человек объяснил, что его попросили передать товар знакомым. Всю партию сигарет стоимостью более 140 тыс. руб. изъяли и направили на экспертизу.

Спустя несколько недель этот же гражданин вновь попытался пронести в чемодане и сумке 760 пачек сигарет. По закону физическое лицо может ввозить не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака.

В результате всех попыток незаконного ввоза табачной продукции в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Нарушителю грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

Мария Удовик

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