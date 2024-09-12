Золотые шары
Одной из заметных тенденций в ювелирных коллекциях стал мотив золотых бусин и сфер. «Коммерсантъ Стиль» изучил самые эффектные экземпляры.
Крошечные золотые шарики диаметром не более миллиметра считаются одной из древнейших ювелирных техник — примеры их использования находят у этрусков. Золотые бусины вручную напаиваются на поверхность, образуя ритмичный узор или абстрактный рисунок. Другой вариант декора — рельефный кант, образуемый цепочкой бусин, закрепленных по периметру или по краю предмета. Золотые сферы активно использовали ювелиры Van Cleef & Arpels в украшениях Perlee, уподобляя шарики из полированного золота жемчужинам. В римском ювелирном доме Bulgari эту технику называли pallini, дословно «мячики» — она была распространена в середине прошлого столетия, а сегодня ее применяют в знаковых коллекциях вроде Serpenti для имитации змеиной шкуры. Роберто Коин превращает цепочки из золотых бусин в кисточки ар-деко, а дизайнеры Peruffo на каждое украшение навешивают бахрому нитей из золотых шариков.
Более крупные золотые или позолоченные бусины придают украшениям флер индустриального дизайна — именно такие драгоценные шарикоподшипники использовали Tiffany в линейке Hardwear. Примерно в этом направлении работает творческая мысль Ивана Тенграна (марка 10.gran) и Натальи Брянцевой (Avgvst).