Золотые шары

Одной из заметных тенденций в ювелирных коллекциях стал мотив золотых бусин и сфер. «Коммерсантъ Стиль» изучил самые эффектные экземпляры.

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Крошечные золотые шарики диаметром не более миллиметра считаются одной из древнейших ювелирных техник — примеры их использования находят у этрусков. Золотые бусины вручную напаиваются на поверхность, образуя ритмичный узор или абстрактный рисунок. Другой вариант декора — рельефный кант, образуемый цепочкой бусин, закрепленных по периметру или по краю предмета. Золотые сферы активно использовали ювелиры Van Cleef & Arpels в украшениях Perlee, уподобляя шарики из полированного золота жемчужинам. В римском ювелирном доме Bulgari эту технику называли pallini, дословно «мячики» — она была распространена в середине прошлого столетия, а сегодня ее применяют в знаковых коллекциях вроде Serpenti для имитации змеиной шкуры. Роберто Коин превращает цепочки из золотых бусин в кисточки ар-деко, а дизайнеры Peruffo на каждое украшение навешивают бахрому нитей из золотых шариков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Браслет Perlee, Van Cleef & Arpels Колье Serpenti, Bulgari Браслет Boutique Portofino, Casato Кольцо Boutique Portofino, Casato Серьга Hearts, Peruffo Кольцо Long Fringe, Peruffo Серьги Art Deco, Roberto Coin Кольца Art Deco, Roberto Coin Следующая фотография 1 / 8 Браслет Perlee, Van Cleef & Arpels Колье Serpenti, Bulgari Браслет Boutique Portofino, Casato Кольцо Boutique Portofino, Casato Серьга Hearts, Peruffo Кольцо Long Fringe, Peruffo Серьги Art Deco, Roberto Coin Кольца Art Deco, Roberto Coin

Более крупные золотые или позолоченные бусины придают украшениям флер индустриального дизайна — именно такие драгоценные шарикоподшипники использовали Tiffany в линейке Hardwear. Примерно в этом направлении работает творческая мысль Ивана Тенграна (марка 10.gran) и Натальи Брянцевой (Avgvst).

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Нина Спиридонова