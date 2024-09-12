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Коммерсантъ FM
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Золотые шары

Одной из заметных тенденций в ювелирных коллекциях стал мотив золотых бусин и сфер. «Коммерсантъ Стиль» изучил самые эффектные экземпляры.

Крошечные золотые шарики диаметром не более миллиметра считаются одной из древнейших ювелирных техник — примеры их использования находят у этрусков. Золотые бусины вручную напаиваются на поверхность, образуя ритмичный узор или абстрактный рисунок. Другой вариант декора — рельефный кант, образуемый цепочкой бусин, закрепленных по периметру или по краю предмета. Золотые сферы активно использовали ювелиры Van Cleef & Arpels в украшениях Perlee, уподобляя шарики из полированного золота жемчужинам. В римском ювелирном доме Bulgari эту технику называли pallini, дословно «мячики» — она была распространена в середине прошлого столетия, а сегодня ее применяют в знаковых коллекциях вроде Serpenti для имитации змеиной шкуры. Роберто Коин превращает цепочки из золотых бусин в кисточки ар-деко, а дизайнеры Peruffo на каждое украшение навешивают бахрому нитей из золотых шариков.

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Браслет Perlee, Van Cleef &amp; Arpels

Браслет Perlee, Van Cleef & Arpels

Колье Serpenti, Bulgari

Колье Serpenti, Bulgari

Браслет Boutique Portofino, Casato

Браслет Boutique Portofino, Casato

Кольцо Boutique Portofino, Casato

Кольцо Boutique Portofino, Casato

Серьга Hearts, Peruffo

Серьга Hearts, Peruffo

Кольцо Long Fringe, Peruffo

Кольцо Long Fringe, Peruffo

Серьги Art Deco, Roberto Coin

Серьги Art Deco, Roberto Coin

Кольца Art Deco, Roberto Coin

Кольца Art Deco, Roberto Coin

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Браслет Perlee, Van Cleef & Arpels

Колье Serpenti, Bulgari

Браслет Boutique Portofino, Casato

Кольцо Boutique Portofino, Casato

Серьга Hearts, Peruffo

Кольцо Long Fringe, Peruffo

Серьги Art Deco, Roberto Coin

Кольца Art Deco, Roberto Coin

Более крупные золотые или позолоченные бусины придают украшениям флер индустриального дизайна — именно такие драгоценные шарикоподшипники использовали Tiffany в линейке Hardwear. Примерно в этом направлении работает творческая мысль Ивана Тенграна (марка 10.gran) и Натальи Брянцевой (Avgvst).

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Серьги-хупы Good Manners, Avgvst

Серьги-хупы Good Manners, Avgvst

Моносерьги Heraldic Cross, Avgvst

Моносерьги Heraldic Cross, Avgvst

Подвеска «Буй Шар», 10.gran

Подвеска «Буй Шар», 10.gran

Серьги Hardwear, Tiffany

Серьги Hardwear, Tiffany

Браслет Clash de Cartier XL, Cartier

Браслет Clash de Cartier XL, Cartier

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Серьги-хупы Good Manners, Avgvst

Моносерьги Heraldic Cross, Avgvst

Подвеска «Буй Шар», 10.gran

Серьги Hardwear, Tiffany

Браслет Clash de Cartier XL, Cartier

Нина Спиридонова

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