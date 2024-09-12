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В Сочи запустят мобильный пункт вакцинации против гриппа

С начала следующей недели на площади Флага в Центральном районе Сочи заработает мобильный пункт вакцинации, где горожане смогут привиться от сезонного гриппа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сейчас на курорте проводят вакцинацию против гриппа. Прививать будут отечественной вакциной «Совигрипп», которая доступна для желающих бесплатно.

Также жители курорта могут обратиться в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики для бесплатного обследования на наличие противопоказаний к вакцинации. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Мария Удовик

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