Проект сочинского застройщика вновь занял второе место в топе новостроек Кубани

ЖК MANTERA Seaview residence от СЗ «Сочи-парк Пять Плюс» по итогам августа сохранил второе место в топе лучших новостроек Краснодарского края. Оценка потребительских качеств жилого комплекса при этом снизилась с 65,5 до 60,45 баллов, сообщает пресс-служба Единого реестра застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидирующую позицию в рейтинге сохраняет ЖК «Белые Росы» от ГК «Точно». У него также снизилось количество баллов — с 67,45 до 64,65. Изменилось третье место — его занял ЖК «Рекорд» от девелопера Dogma с 56,6 балла. Занимавший это место в июле ЖК «Патрики» опустился на четвертую строчку (54,95 балла). Замыкает пятерку лидеров ЖК «Все свои VIP» от СК «Семья» с оценкой в 53,6 балла.

Топ новостроек рассчитан с помощью новой методологии ЕРЗ.РФ по оценке потребительских качеств ЖК. Количество оцениваемых параметров ЖК в ней увеличилось до 165, уточняется в пресс-релизе.

ЖК MANTERA Seaview residence от СЗ «Сочи-парк Пять Плюс» уже несколько месяцев подряд сохраняет второе место. При этом в топ-20 рейтинга впервые за долгое время появился другой сочинский проект — ЖК Olivia от «Альпика Групп», он занимает 15-е место.

Вячеслав Рыжков