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Коммерсантъ FM
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Расслабленная роскошь

Тенденции причесок с модных показов весна-лето 2025 в Нью-Йорке

«Коммерсантъ Стиль» — о том, какие прически выбрали модные дизайнеры Нью-Йоркской недели моды в качестве фаворитов на лето будущего года.

Как только появляются на подиуме новые тенденции, они сразу становятся источником вдохновения для стилистов всего мира. Что мы будем носить следующим летом? Собранные и распущенные волосы, геометрические стрижки, пикси, плотные цвета. Так видят будущее американские дизайнеры от классиков Ральфа Лорена и Томми Хилфигера до авангардных Off White и Прабала Гурунга.

Бобы: длинные и короткие

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Phillip Lim

Phillip Lim

Фото: East News

Ralph Lauren

Ralph Lauren

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Christian Siriano

Christian Siriano

Фото: Dave Kotinsky / Getty Images for TRESemme

Christian Cowan

Christian Cowan

Фото: Victor Pagan / Getty Images

Prabal Gurung

Prabal Gurung

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Carolina Herrera

Carolina Herrera

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

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Phillip Lim

Фото: East News

Ralph Lauren

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Christian Siriano

Фото: Dave Kotinsky / Getty Images for TRESemme

Christian Cowan

Фото: Victor Pagan / Getty Images

Prabal Gurung

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Carolina Herrera

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

«Пикси»

Ulla Johnson

Ulla Johnson

Фото: Albert Urso / Getty Images

Ulla Johnson

Фото: Albert Urso / Getty Images

Абрикосовый блонд

Sandy Liang

Sandy Liang

Фото: East News

Sandy Liang

Фото: East News

Многослойные стрижки: «медуза»

Tibi

Tibi

Фото: Albert Urso / Getty Images

Tibi

Фото: Albert Urso / Getty Images

Челка

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Monse

Monse

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Michael Kors

Michael Kors

Фото: JP Yim / Getty Images for Michael Kors

Ulla Johnson

Ulla Johnson

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Следующая фотография
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Monse

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Michael Kors

Фото: JP Yim / Getty Images for Michael Kors

Ulla Johnson

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Супергладкая прическа

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Off-White

Off-White

Фото: JP Yim / Getty Images

Ralph Lauren

Ralph Lauren

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Naeem Khan

Naeem Khan

Фото: East News

Следующая фотография
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Off-White

Фото: JP Yim / Getty Images

Ralph Lauren

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Naeem Khan

Фото: East News

«Эльфийская» стрижка

Bach Mai

Bach Mai

Фото: Sean Zanni / Getty Images for Leviev

Bach Mai

Фото: Sean Zanni / Getty Images for Leviev

Очень короткая стрижка

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Coach

Coach

Фото: East News

Nanushka

Nanushka

Фото: Taylor Hill / Getty Images

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Coach

Фото: East News

Nanushka

Фото: Taylor Hill / Getty Images

«Мокрые» волосы

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Tory Burch

Tory Burch

Фото: Randy Brooke / Getty Images

Fetico

Fetico

Фото: Koji Hirano / Getty Images

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Tory Burch

Фото: Randy Brooke / Getty Images

Fetico

Фото: Koji Hirano / Getty Images

Блонд-деграде

Igor Dadona

Igor Dadona

Фото: @igordadona

Igor Dadona

Фото: @igordadona

Небрежные укладки

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Brandon Maxwell

Brandon Maxwell

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Brandon Maxwell

Brandon Maxwell

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Следующая фотография
1 / 2

Brandon Maxwell

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Brandon Maxwell

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Распущенные волосы

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COS

COS

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger

Фото: East News

Proenza Schouler

Proenza Schouler

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Simkhai

Simkhai

Фото: East News

Следующая фотография
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COS

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Tommy Hilfiger

Фото: East News

Proenza Schouler

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Simkhai

Фото: East News

Украшенные пучки

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Alice + Olivia

Alice + Olivia

Фото: East News

Carolina Herrera

Carolina Herrera

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Alice + Olivia

Alice + Olivia

Фото: East News

Alice + Olivia

Alice + Olivia

Фото: East News

Следующая фотография
1 / 4

Alice + Olivia

Фото: East News

Carolina Herrera

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Alice + Olivia

Фото: East News

Alice + Olivia

Фото: East News

Ирина Кириенко

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