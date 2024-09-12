Расслабленная роскошь

«Коммерсантъ Стиль» — о том, какие прически выбрали модные дизайнеры Нью-Йоркской недели моды в качестве фаворитов на лето будущего года.

Как только появляются на подиуме новые тенденции, они сразу становятся источником вдохновения для стилистов всего мира. Что мы будем носить следующим летом? Собранные и распущенные волосы, геометрические стрижки, пикси, плотные цвета. Так видят будущее американские дизайнеры от классиков Ральфа Лорена и Томми Хилфигера до авангардных Off White и Прабала Гурунга.

Бобы: длинные и короткие

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«Пикси»

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Фото: Albert Urso / Getty Images Ulla Johnson

Фото: Albert Urso / Getty Images

Абрикосовый блонд

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Фото: East News Sandy Liang

Фото: East News

Многослойные стрижки: «медуза»

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Фото: Albert Urso / Getty Images Tibi

Фото: Albert Urso / Getty Images

Челка

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Супергладкая прическа

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«Эльфийская» стрижка

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Фото: Sean Zanni / Getty Images for Leviev Bach Mai

Фото: Sean Zanni / Getty Images for Leviev

Очень короткая стрижка

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«Мокрые» волосы

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Блонд-деграде

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Фото: @igordadona Igor Dadona

Фото: @igordadona

Небрежные укладки

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Распущенные волосы

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Украшенные пучки

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Ирина Кириенко