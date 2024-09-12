Расслабленная роскошь
Тенденции причесок с модных показов весна-лето 2025 в Нью-Йорке
«Коммерсантъ Стиль» — о том, какие прически выбрали модные дизайнеры Нью-Йоркской недели моды в качестве фаворитов на лето будущего года.
Как только появляются на подиуме новые тенденции, они сразу становятся источником вдохновения для стилистов всего мира. Что мы будем носить следующим летом? Собранные и распущенные волосы, геометрические стрижки, пикси, плотные цвета. Так видят будущее американские дизайнеры от классиков Ральфа Лорена и Томми Хилфигера до авангардных Off White и Прабала Гурунга.
Бобы: длинные и короткие
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«Пикси»
Ulla Johnson
Фото: Albert Urso / Getty Images
Абрикосовый блонд
Sandy Liang
Фото: East News
Многослойные стрижки: «медуза»
Tibi
Фото: Albert Urso / Getty Images
Челка
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Супергладкая прическа
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«Эльфийская» стрижка
Bach Mai
Фото: Sean Zanni / Getty Images for Leviev
Очень короткая стрижка
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«Мокрые» волосы
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Блонд-деграде
Igor Dadona
Фото: @igordadona
Небрежные укладки
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Распущенные волосы
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Украшенные пучки
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