В Сириусе наказали объезжавшего пробку за служебным авто водителя иномарки

В Сириусе правоохранительные органы привлекли к ответственности водителя «Шевроле», который, игнорируя ПДД, объезжал пробку за служебной машиной. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГАИ Сириуса Фото: пресс-служба ГАИ Сириуса

В условиях затора полицейские использовали проблесковые маячки и звуковые сигналы и позднее заметили следовавшую за служебным авто иномарку. Сотрудники ГАИ предупредили нарушителя через громкоговорящее устройство о недопустимости его действий, но водитель проигнорировал предупреждение и продолжил движение в нарушение правил.

Правоохранительные органы остановили 25-летнего автомобилиста. Нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.15 и 12.6 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и применения ремней безопасности).

Мария Удовик