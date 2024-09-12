Telegram-канал саратовского губернатора поднялся в рейтинге по подпискам

Аналитический центр «Г.У.Р.У.» опубликовал рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Среди губернаторов ПФО в августа 2024 года значительно продвинулся сразу по нескольким показателям губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, отмечается в отчете.

Господин Бусаргин занял 34 место из 89 в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram. В августе главу Саратовской области упоминали 4,3 тыс. раз. В основном о деятельности руководителя областной администрации сообщали Telegram-каналы РИА «Новости», RT, «Соловьев», Readovka, РБК, ГТРК «Саратов». Ранее Роман Бусаргин находился на 48 месте общего рейтинга. В настоящее время среди губернаторов ПФО саратовский губернатор занимает шестую позицию в списке упоминаемости в Telegram.

Примечательно: канал саратовского политика попал на 18 строку рейтинга персональных аккаунтов губернаторов в Telegram. Более того, он занял 8 место в ТОП-10 по приросту подписчиков. На конец августа в Telegram-канале господина бусаргина прибавилось 5,6 тыс. новых читателей. Отметим, что обычно в ПФО подписная база губернаторов неизменна. Как утверждается в Telegram-канале VOLGA.brief, рост количества подписчиков у Романа Бусаргина связан с атаками БПЛА на Саратов и Энгельс и попаданием дрона в ЖК Volga Sky в областном центре.

Нина Шевченко