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ООО «Ардымский спиртзавод» обязали устранить нарушения в Пензенском районе

Межрегиональное управление по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям выявило нарушения в работе ООО «Ардымский спиртзавод». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты обнаружили ряд нарушений при наблюдении за соблюдением обязательных требований. Выяснилось, что указанная организация сбрасывает сточные воды в пруд на реке Каменка в Пензенском районе с превышением нормативов допустимого сброса по взвешенным веществам — в 1.06 раз.

По итогам проведенной проверки Росприроднадзор обязал ООО «Ардымский спиртзавод» не игнорировать соблюдение обязательных требований Водного кодекса РФ. По данным Rusprofile, ООО «Ардымский спиртзавод» зарегистрирован в Москве в апреле 2006 года. Гендиректором числится с марта 2022 года Илья Мартынов. Прибыль организации за 2023 год составила 26 млн руб. при выручке в 536 млн руб. Организация являлась поставщиком в 8 госконтрактах на сумму 3,7 млн руб.

Павел Фролов

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