Губернатор Саратовской области объявил месячник по благоустройству

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин распоряжением объявил месячник по благоустройству, сообщает пресс-служба правительства региона.

Месячник начнется 14 сентября — с общерегионального массового субботника.

Ранее с инициативой о введении еженедельных санитарных дней, так называемых пятничников, выступил врип мэра Саратова Павел Сурков. Эту традицию он привез с собой из Татищевского района, который возглавлял долгие годы. В каком состоянии остался райцентр после ухода руководителя — можно посмотреть в фотогалерее «Ъ — Средняя Волга».

Ольга Симонова