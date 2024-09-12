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В Балакове рассмотрят дело о хищении у пенсионеров более 1,7 миллиона

Прокуратура Балакова Саратовской области направила в суд уголовное дело с обвинительным заключением в отношении 21-летнего местного жителя о хищении у пожилых граждан свыше 1,7 млн руб. (чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, в июне текущего года молодой человек вступил в сговор с некими лицами, в отношении которых материалы выделили в отдельное производство. Эти самые лица связывались с пенсионерами по телефону и утверждали, что их родственники якобы совершили ДТП. Они просили у пожилых граждан деньги на возмещение ущерба и лечение.

Подозреваемый встречался с пенсионерами, которые отдавали ему денежные средства. Так удалось похитить у девяти человек свыше 1,7 млн руб. Дело поступило в Балаковский районный суд для рассмотрения по существу.

Павел Фролов

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