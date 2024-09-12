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В Саратовской области стреляли по зданию суда

В Краснокутском районе Саратовской области судебный пристав Андрей Лавренюк задержал двух молодых людей, которые стреляли по зданию суда и проезжающим автомобилям. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Инцидент произошел после завершения рабочего дня силовика. Администратор инстанции позвонила приставу и рассказала, что неизвестные стреляют, предположительно, из пневматического оружия. В результате было повреждено окно в здании суда.

Помощник судьи сообщила, что видела на балконе в доме напротив двух молодых людей. Пристав прибыл на место. Нарушители попытались скрыться, но Лавренюк догнал их и потребовал остановиться, а также предупредил о последствиях в случае оказания сопротивления.

Злоумышленники подчинились, их отвели в здание суда, где передали сотрудникам полиции.

Владимир Комаров

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