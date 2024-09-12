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Астраханский зампрокурора побывал с проверкой в исправительной колонии № 8

Заместитель прокурора Астраханской области Альберт Емельянов проверил работу исправительной колонии № 8. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки господин Емельянов ознакомился с состоянием жилых и производственных помещений, пищеблока, медико-санитарной части. В колонии побывал и председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Владислав Виноградов.

Об итогах проведенной проверки поговорили с руководством регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Прокуратура Астраханской области контролирует работу по обеспечению прав заключенных.

Павел Фролов

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