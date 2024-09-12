В Сочи «Газель» въехала в две легковушки на федеральной трассе А-147

В Сочи в районе 4 км федеральной трассы А-147 водитель «Газели» столкнулся с двумя иномарками. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Во вторник, 10 сентября, на участке дороги Адлер — Веселое водитель «Газели» не обеспечил достаточного расстояния до движущихся автомобилей. В результате его транспортное средство столкнулось с автомобилями «Шевроле» и «Джили», которые двигались в попутном направлении. Никто из участников ДТП не пострадал.

В том же районе за несколько минут до этого произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль «Мазда» и внедорожник «Нива». По предварительным данным, женщина, управлявшая «Маздой», не соблюла безопасную дистанцию и врезалась во впереди идущую «Ниву». Медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Сочи водитель каршеринга сбил двух женщин и врезался в рекламный щит. Автомобилист не смог удержать контроль над машиной, что привело к выезду на левую обочину и тротуар.

Мария Удовик