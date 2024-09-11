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Глава СКР хочет знать, как обстоят дела с памятником защитникам Сталинграда

Руководитель волгоградского следственного управления Василий Семенов отчитается перед председателем СКР Александром Бастрыкиным о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего содержания монумента защитникам Сталинграда на ул. Радомской Ворошиловского района (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра федерального ведомства.

Ранее, 10 августа, глава СКР поручал региональному управлению следственного комитета организовать процессуальную после сообщения в социальных сетях о разрушающемся памятнике. Утверждалось, что на мемориале, построенном на месте ожесточенных боев 1942 года, образовались глубокие трещины, отслаивается штукатурка и выцвела облицовочная краска. Также у памятника разрушается лестничный фундамент. Однако, несмотря на критическое состояние монумента, органы местного самоуправления не принимают мер по его сохранению.

В связи с халатностью местных властей было возбуждено уголовное дело. О текущем этапе расследования доложат Александру Бастрыкину.

Нина Шевченко

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