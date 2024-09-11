«Волгоградэнергосбыт» ищет агента для создания базы данных за 156 миллионов

ПАО «Волгоградэнергосбыт», которое обеспечивает электроснабжение потребителей, объявило тендер, объектом которого является агентский договор на обслуживание информационной базы данных. Начальная цена контракта составляет 156 млн руб. с учетом НДС в размере 31,2 млн руб.

По данным сайта ПАО «Волгоградэнергосбыт», предприятие зарегистрировано в областном центре Волгоградской области в 2005 году после выделения из состава ОАО «Волгоградэнерго» Гендиректором организации является Дмитрий Кауль. Rusprofile указывает, что за 2023 года прибыль компании составила 1,7 млрд руб., что на 158% больше, чем в 2022 году. Выручка в прошлом году также выросла 12% до 34 млрд руб.

Согласно проекту контракта, в обязанности агента войдут: ведение, обработка, сопровождение, хранение информационной базы данных потребителей с использованием автоматизированной системы на базе комплекса программ «Стек». Также исполнителю предстоит обеспечить непрерывный автоматизированный доступ к системе для целей принципала. Подрядчик также должен произвести первичный учет: потребителей заказчика и реализовать функционал внесения соответствующих данных по договорам энергоснабжения в информационной системе; данных для расчета начислений платы за предоставленные услуги; поступивших средств в счет оплаты потребленных услуг. Соответственно, для выполнения данных задач агенту предстоит поддерживать систему в рабочем состоянии.

Из документа следует, что договор вступает в силу с момента его подписания. Срок его действия закончится по истечении пяти лет. В настоящее время принять участие в закупке можно до 27 сентября текущего года.

Нина Шевченко