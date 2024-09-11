В «Сириусе» открыли Диджитал-центр для подготовки специалистов атомной отрасли

Росатом и НИЯУ МИФИ открыли новый Диджитал-центр в Научно-технологическом университете «Сириус». Новая площадка предусмотрена для образовательных программ, обмена опытом и подготовки кадров для атомной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сириуса Фото: пресс-служба Сириуса

В новом центре есть рабочие пространства, зоны для переговоров, коворкинг, учебные помещения, а также зона отдыха.

«Сегодня по цифровому профилю в Росатоме уже работает более 20 тыс. сотрудников. И для реализации всех амбициозных планов до 2030 года нам необходимо привлечь еще порядка 30 тыс. человек. Это серьезный вызов, отвечать на который позволяет наша образовательная экосистема. В рамках нее мы работаем по ИТ-направлению с более чем 100 школами и 51 вузом. Уверена, что диджитал-центр в "Сириусе" займет особое место в этой экосистеме. Объединит молодых специалистов, преподавателей и экспертов Росатома в сфере ИТ для обмена опытом, обучения, совместной работы и раннего погружения студентов и школьников в технологии и культуру атомной отрасли»,— сказала заместитель генерального директора Росатома по персоналу Татьяна Терентьева.

Центр представляет собой площадку для студентов, где они могут обмениваться опытом, осваивать современные технологии, которые применяются в атомной отрасли, знакомиться с разработками и узнавать о перспективах карьерного роста.

Александра Каверина