Сочинца будут судить за попытку продажи устройства для прослушки

В Сочи расследуют уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном обороте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Следствие считает, что фигурант выложил в интернете объявление о продаже GPS-трекера, предназначенного для тайного прослушивания разговоров и негласного контроля за перемещением транспортных средств. В следкоме обратили внимание, что такой вид оборудования запрещен к свободному обороту на территории РФ.

Действия фигуранта попали в поле зрения правоохранителей. Под видом покупателя с мужчиной связался оперативный сотрудник. В середине января текущего года на улице Урожайной в Сочи покупатель встретился с продавцом, который продал ему указанное специальное техническое устройство. Действия фигуранта пресекли сотрудники кубанского УФСБ.

Расследуется уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств). Продолжается установление всех обстоятельств дела. Следователи занимаются сбором и закреплением доказательств.

Вячеслав Рыжков